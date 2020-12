Osse oppositie heeft grote moeite met nieuwe regels voor feesten en festivals

Klein wonder nodig voor bewegende kerststal in Koolwijk

8:04 KOOLWIJK - Het zal dit jaar stil blijven in en rond de Sint-Annakapel van Koolwijk. De bewegende kerststal blijft in de opslag, vertelt Rien Bens. ,,De groep bouwers is al op leeftijd. We willen het risico niet nemen. Bovendien adviseert de parochie ons om in verband met corona een jaar over te slaan.”