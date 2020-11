Osse ouderen vrezen vergrijzingsgolf: ‘Juist in deze stad worden problemen groot’

Nu al is bijna één of de vijf Ossenaren 65 jaar of ouder. Tegen 2040 is dat waarschijnlijk ruim een kwart. Als het inwoneraantal van de gemeente doorgroeit naar de 100.000, hebben we het dan al snel over 27.500 mensen. Daar kan je als gemeente maar beter op voorbereid zijn, schrijft de Seniorenraad in een brief die aan alle politieke partijen is gestuurd.