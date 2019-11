Osse parochie gaat in verhuur van betaalbare appartementen; kapelanie wordt verbouwd

video Weer grote inval op woonwagen­kamp rond Martien R.: mogelijke explosie­ven gevonden in Lith

21 november LITH - Op het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith is donderdagmorgen een grote politieactie gaande. Het gaat om een volgend onderzoek in operatie Alfa, naar Martien R. en zijn familie. Tijdens het onderzoek zijn mogelijke explosieven gevonden. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst hebben ernaar gekeken, maar het lijkt erop dat er geen gevaar is voor de omgeving.