Osse partijen roepen provinciale verwanten op om streep door mestfabriek te zetten

‘Graag willen we bij jullie nogmaals onder de aandacht brengen dat er onder de Osse bevolking veel weerstand is tegen de provinciale plannen om een grootschalige mestfabriek te vestigen in Oss. De Osse gemeenteraad is dan ook unaniem tegen dit plan. Helaas hebben we hierin de afgelopen periode niet kunnen optrekken met het provinciebestuur en heeft het zelfs tot een gang naar de rechter moeten komen, waarbij Oss elke keer in het gelijk is gesteld’, zo schrijven de partijen in een gezamenlijke brief.