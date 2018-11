Osse pastoor Kerssemakers zegent Macharense graven

Fietsenma­ker wordt prins carnaval: ‘We t(r)appen lekker dûr’

13:08 NISTELRODE - Rini de Reuver is de nieuwe prins carnaval in Nistelrode. Hij is eigenaar van een fietsenwinkel en laat dit doorklinken in zijn motto voor het feestjaar: ‘We t(r)appen lekker dûr!’