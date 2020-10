Osse podia houden de moed erin en laten voorstellingen zoveel mogelijk doorgaan

Bij de Groene Engel denken ze er net zo over. Het podium blijft programmeren voor minder mensen. ,,Bij een aantal voorstellingen zitten we nu ver boven het maximum aantal bezoekers", zegt kwartiermaker Esther Plante. ,,We gaan kijken wat daar mogelijk is. Misschien is in sommige gevallen wel een middagshow in te plannen. Grote vraag is of mensen nog wel zin hebben in een voorstelling als ze vooraf nog geen biertje kunnen krijgen.”