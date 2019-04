Osse politici plakken ook posters van de concurrerende partijen op de borden

Normaal gesproken liggen alle borden in de aanloop naar de verkiezingen bij elkaar op de Osse gemeentewerf. Daar kan elke deelnemende partij zijn eigen posters plakken, waarna de beplakte borden naar veertig verschillende locaties in de uitgestrekte gemeente worden gebracht. Door de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten staan de borden echter allemaal al op locatie en zouden de plakkers achter elkaar veertig plekken af moeten rijden om hun stempel te drukken.

Dat kan efficiënter, dachten ze bij GroenLinks. En dus werden alle andere partijen uit de Osse raad benaderd om de handen ineen te slaan. Als ieder behalve z'n eigen poster ook die van de anderen plakt, dan hoeft ieder maar enkele locaties te bezoeken. Scheelt ook nog eens een hoop vervuilende autokilometers. ,,We verenigen ons in Oss voor een verenigd Europa", sprak GroenLinks-fractieleider Dolf Warris bij de aftrap van de plakactie aan de Kruisstraat in Oss. Met hulp van een partijgenoot plakte hij vervolgens een poster van het CDA tegen het bord.