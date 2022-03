Osse politie trof ook na grondig zoeken geen ‘asociale’ criminelen aan

Stille GetuigenOSS - Tijdens de van bovenaf opgelegde jacht op ‘asociale elementen’ in de zomer van 1943, werden twaalf Osse ‘beroepsinbrekers’ op transport gesteld naar concentratiekamp Erika in Ommen. Eerst drie, daarna negen. Grote boeven waren het niet. Meestal waren ze betrapt op het verhandelen van distributiebonnen. Maar in Oss moesten toch meer te halen zijn, oordeelde de NSB-locoburgemeester mr. J. Pulles.

Pulles gaf op 2 augustus 1943 opperluitenant Kniepstra schriftelijk opdracht een lijst samen te stellen van zogenoemde asociale personen die in aanmerking kwamen ‘voor plaatsing in het kamp Ommen’. Van iedere persoon moest ‘een afzonderlijk gemotiveerd rapport’ worden opgesteld. Klaarblijkelijk om goede wil te tonen was er al eens een lijst met 32 kandidaten samengesteld, maar die had tot weinig geleid. De meeste daarop voorkomende mannen waren namelijk ‘niet meer beschikbaar’. Ze waren ofwel al verbannen naar de Arbeitseinsatz of anderszins op transport gesteld naar Duitsland (16), elders in Nederlander tewerkgesteld (7) of al gedetineerd (2). Verder zaten er twee in Frankrijk en één in Rusland aan het Oostfront. Uiteindelijk werden er drie mannen aangehouden: twee twintigers en een man van 61. Voor het asocialenkamp Ommen kwamen die echter niet in aanmerking.

Op het rechte pad

Na het schriftelijk bevel van 2 augustus moest er grondiger gewerkt worden. Kniepstra wees opperwachtmeesters H. Verreijt aan om de klus te klaren. Hij hield tien plaatsgenoten tegen het licht die hij bezocht of verhoorde. Sommigen hadden voor kleine vergrijpen al eens een geldboete gehad, vier van hen waren echter nog nooit met de politie in aanraking geweest. Maar het was goed, oordeelde men op het politiebureau, te kijken of ieder nog steeds op het rechte pad was.

Niemand voordragen voor deportatie

Dat bleek het geval, rapporteerde Verreijt op 21 en 25 augustus. Alle onderzochte personen stonden in Oss ‘gunstig bekend’. De fietsenmaker in de Klaphekkenstraat, die nooit iets ten laste was gelegd, moest niettemin verklaren dat hij nooit fietsen aan Joodse mensen had verkocht vanaf het moment dat dat verboden was. Zelfs koopman Lambertus van den E. die in 1933 zijn 8 maanden gevangenisstraf ‘braaf had ondergaan’ en zich daarna altijd correct had gedragen, werd gekwalificeerd als inmiddels ‘gunstig bekend’. Een huiszoeking bij hem had ook niets opgeleverd. Verreijt kon kortom niemand voordragen voor deportatie naar kamp Ommen.

Tweede onderzoek

Pulles, mogelijk ontevreden over het magere resultaat dat hij al zag aankomen, verordonneerde op 14 augustus een tweede onderzoek. Dat werd uitgevoerd door opperwachtmeester A. Ruiter. In september lichtte hij het doopceel van zes Ossenaren. Vier van hen waren nog nooit ergens voor veroordeeld, één was na een geldboete zelfs aangesteld als bewaker van in beslag genomen radio’s en genoot daarbij het volste vertrouwen en een verzekeringsagent van de brandverzekering was na een uitglijer met distributiebonnen in 1941 ook foutloos gebleven. Aldus kon ook opperwachtmeester Ruiter niemand bestempelen als ‘asociaal’ en voordragen voor gevangenschap in Ommen.

En zo schreef opperluitenant Kniepstra in september 1943 aan asocialenvervolger Kooijmans in Eindhoven: ‘De ergste zwarthandelaren zijn hier ook langzamerhand wel opgeruimd’.