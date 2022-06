Osse profvoetballer A.T. (26) krijgt celstraf voor geweld in Jamin

Video Wegen in Brabant potdicht door blokkeerac­ties van boeren op A50 bij Oss, A67 bij Liessel, A2 bij Best en N324 bij Schaijk

Zoals aangekondigd zijn boeren maandagmiddag de weg opgegaan. Rond 14.00 uur is de A50 geblokkeerd voor knooppunt Paalgraven, van Ravenstein naar Oss. Bij Best sinds 12.45 uur de A2 richting Den Bosch dichtgegooid met hooibalen en trekkers. In Liessel was eerder de snelweg A67 van Eindhoven richting Venlo meer dan een uur lang volledig dicht door stilstaande voertuigen.

15:15