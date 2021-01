Osse raad hakt knoop windpark in Lithse polder nu toch in lockdown door

Vorige maand werd het onderwerp nog van de agenda gehaald, als gevolg van de lockdown. ,,De Osse raad vergadert natuurlijk het liefst in de raadzaal”, verklaarde burgemeester Wobine Buijs, als voorzitter van de raad. ,,Maar nu dat niet kan, bespreken we alle dossiers digitaal. Voor het belangrijke onderwerp Duurzame Polder willen we dat niet doen, omdat op die manier mogelijk niet iedereen voldoende kan inspreken.”

Paul Oortman van actiegroep Behoud Lithse Polder is niet te spreken over het besluit om de zaak nu toch in lockdown af te kaarten. ,,Wij mogen nog steeds komen inspreken, maar hebben begrepen dat straks van elke partij alleen een woordvoerder aanwezig zal zijn in de raadzaal. De andere raadsleden nemen via internet deel aan de vergadering. Dat is een slechte zaak. Want dit gaat ten koste van de betrokkenheid. Wij willen onze volksvertegenwoordigers in de ogen kunnen kijken bij dit cruciale besluit.”