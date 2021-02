Osse raad lijkt nauwelijks gevoelig voor bezwaren tegen afronding van Verlengde De Run Geffen

,,Er ligt een lastig dossier op tafel”, sprak Mark van der Doelen (VDG) donderdagavond, nadat drie insprekers hun zegje hadden gedaan. Van der Doelen kan het weten. Hij was eerder raadslid in de gemeente Maasdonk en ook in die tijd werd er al gesproken over een afronding van de Verlengde De Run. In eerste instantie wilde de gemeente het terrein op de hoek van de Groenstraat en Molengraaf open houden ‘om een natuurlijke overgang naar het buitengebied te houden’ en voor waterberging. Later werd besloten om toch mee te werken aan bouwplannen.

Bewoners van Den Herd voelen zich op het verkeerde been gezet. Hun vrije uitzicht op onder meer molen De Vlijt gaat verloren. Ook enkele bewoners van de Groenstraat willen het terrein groen houden. Een van hen is de familie Verstegen. Zij kochten in 1986 een vrijstaande bungalow zonder naaste buren. In de loop der jaren werden ze steeds verder ingebouwd door een brandweerkazerne naast de deur en een woonwijk achter het huis. ,,Dat is nog allemaal tot daar aan toe, maar aan beide kanten is de grond opgehoogd. Wij zitten een meter lager dan zij", betoogde Wout Verstegen voor de raadscommissie Ruimte. ,,Als er straks ook aan de andere kant hoger wordt gebouwd, zitten we rondom in een put. Bij een stortbui staan we een meter onder.”