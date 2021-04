Osse raad steunt vertrek uit bestuur Maashorst

Met deze woorden verdedigde wethouder Johan van der Schoot donderdagavond de eigen koers die de gemeente Oss vanaf nu vaart als het gaat om het grote natuurgebied op de grens met Landerd, Uden en Bernheze. ,,Discussies over wisenten of het afrasteren van fietsroutes spelen helemaal niet aan onze kant. Die laat ik dan ook graag aan de andere gemeenten over.” De wethouder benadrukte ten overstaan van de raadscommissie Ruimte dat de wisent nooit op Oss grondgebied zal lopen.

De coalitiepartijen lieten blijken dat wat het betreft ook de tauros zijn langste tijd heeft gehad op Herperduin, het Osse deel van de Maashorst. ,,Wij kiezen voor de veiligheid van onze recreanten. Laat de Schotse hooglanders of een ander rustiger dier in de plaats van deze beesten komen", sprak Roel van de Camp (VDG). Hij veegde en passant de vloer aan met een rapport over de grote grazers op de Maashorst. ,,Dat onderzoek is een farce, net als de regiobijeenkomst die hierop volgde. Kritiek werd niet meegenomen.” Van der Schoot: ,,Je kunt nooit alle risico's uitsluiten, maar het gevaar dat uitgaat van loslopende honden of een teek is vele malen groter dan de tauros.”