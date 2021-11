Osse raad wil deur naar minimabeleid verder open: meer financiële hulp voor zwemles en/of school?

Van Geffen heeft zijn ambtenaren deze week gevraagd een nieuw en actueel rapport te schrijven over deelname aan het minimabeleid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om financiële hulp voor de zwemles, voor schoolspullen of een keer een dagje uit.

Dankzij Beter Oss eindelijk voldoende steun voor SP

Volgens vier partijen in de Osse gemeenteraad moet de deur verder open, nu het leven snel duurder wordt en lonen niet mee stijgen. Het gaat de partijen niet zozeer om de uitkeringen, zegt SP-raadslid Marie-Thérèse Janssen: ,,Uitkeringen zijn er ook niet meer zo veel in Oss. Het gaat ons om werkende mensen. Die krijgen het gewoon keihard voor de kiezen nu omdat lonen niet stijgen en prijzen, bijvoorbeeld de energieprijzen, wel.’’

Drie keer eerder ving de SP bot met soortgelijke verzoeken, omdat die telkens alleen steun kregen van andere linkse oppositiepartijen. De overige fracties vonden dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek moet doen. Maar in de laatste raadsvergadering bleek Beter Oss om. ,,Wij denken dat er best steeds grotere problemen zijn‘’, verklaarde woordvoerder Hennie van der Wal. ,,We willen wel eens goed in beeld krijgen hoe groot het probleem is.’’

In de vorige minima-effectrap­por­ta­ge bleek dat de grens van 120 procent genoeg was

Met lichte reserve

Zo hielp Beter Oss als vijfde ja-stemmer het initiatief dit keer aan een verrassende meerderheid. Wethouder Van Geffen (VDG, minimabeleid) kreeg nog niet de keiharde opdracht om de inkomensgrens voor minimabeleid op te rekken. Wel moet hij zo'n aanpassing voorbereiden. Dat heeft hij nu in gang gezet, met een lichte reserve: ,,Want in de vorige minima-effectrapportage bleek dat de grens van 120 procent genoeg was. Ik wil dus helder krijgen nu wat het betekent als we naar 130 gaan en welk probleem we dan oplossen.''