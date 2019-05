Osse 'rattenjager’ krijgt celstraf en voorwaardelijke tbs voor verboden wapenbezit

84-jarige Marie fietst met zeven andere dames op en neer naar Kevelaer

13:36 OSS - Je kunt in de Mariamaand naar Den Bosch lopen, je kunt ook naar de Heilige Maagd in Kevelaer fietsen. Voor het tiende jaar op rij trapte dinsdagochtend een groep vrouwen vanuit Oss naar het Duitse bedevaartsoord Kevelaer. De acht deelneemsters variëren in leeftijd van 66 tot 84. ,,Ik hoop wel dat de paters morgenavond voetbal kijken.”