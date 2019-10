Osse sm-meesteres die man afperste door zwangerschap bevrijd van reclassering

Die veroordeelde de vrouw en een vriendin uit Oss eerder tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur, nadat ze eind 2016 via internet 800 euro afdwongen van de Maassluizer. Die was via de erotische marktplaats Sexjobs.nl met de vrouwen in contact gekomen.

De sm-meesteressen persten hem het bedrag af ‘als onderdeel van een spel’, zo zeiden ze de rechter destijds. Als hij niet met het geld over de brug zou komen, zouden ze door de Maassluizer naar de twee opgestuurde blootfoto’s en -films op facebook worden geplaatst. En naar z’n familie worden gestuurd.