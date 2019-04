Osse SP maakt zich zorgen over ‘een-tweetje wethouder Den Brok en Osse horeca’

,,Het lijkt erop dat de wethouder de gelegenheid te baat neemt om ingrijpende maatregelen te nemen”, sprak Jan Zoll (SP). ,,De manier waarop hij de persoonlijke invulling beïnvloedt is twijfelachtig. Het vermoeden bestaat dat het college de conclusies in het rapport heeft bijgestuurd. Hoe onafhankelijk ben je als je als opdrachtgever ingrijpt in gedane aanbevelingen?”

Zoll ging nog een flinke stap verder. Hij wees op een interview met DTV. Daarin liet Den Brok de mogelijkheid open dat de Groene Engel naar een andere locatie zou kunnen gaan. ,,De schrik sloeg me om het hart, zeker in combinatie met het initiatief van Koninklijke Horeca en centrummanagement om de discussie over de Engel weer op te starten”, doelde hij op een uitnodiging aan de wethouder en de raad. ,,Daar maak ik me zorgen over.”

,,Wij zijn niet de partij om daar zelf initiatieven te ontplooien. Dat is aan onze leden”, reageert voorzitter Jop Roeland van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oss desgevraagd. ,,We willen graag op de hoogte gehouden worden, weten hoe de gemeente erin staat en eventueel adviseren. Dat doen we vaker. Anderhalf jaar geleden zaten we ook om tafel en zeiden we over de nieuwe opzet: we denken niet dat dit gaat werken. We zagen de bui al hangen.”