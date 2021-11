Moordzaak Peter Netten: tipgever Osse politie hoeft niet te worden gehoord

DEN BOSCH/OSS - De informant die in 2018 de politie in Oss vertelde over de dodelijke schietpartij bij het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat, hoeft niet te worden gehoord. De rechtbank in Den Bosch wees dinsdagmiddag een verzoek daartoe af. Als de identiteit van de tipgever bekend zou worden, is er een ‘gegrond vermoeden’ dat diens leven gevaar loopt, zo stelde de rechtbank.

23 november