Osse straatrover waarschijnlijk 1 oktober weer vrij na jaar in cel

In Herinnering Trouwe brief­schrijf­ster Diny Vissers leerde van de vrouw van de burgemees­ter voor zichzelf opkomen

15:14 Ze schreef onder het pseudoniem ‘Kousenstoppend Huissloofje’, of als ‘Begijntje’ kritische, grappige en slimme stukjes. In de krant schreef ze altijd onder haar eigen naam: Diny Vissers- Van den Boom, talloze ingezonden brieven. In augustus legde ze haar pen voorgoed neer.