Osse student Max (19) na feestavond in busje gesleurd en ontvoerd: ‘Schieten duizend dingen door je hoofd‘

HEESCH - Als een James Bond-film: zo kun je het verhaal van Max Bongers wel omschrijven. De 19-jarige Heeschenaar werd zondagnacht in Oss van zijn fiets getrokken en in een busje geduwd. De jonge rechtenstudent werd ontvoerd en beroofd van zijn telefoon, fiets en geld. Wonder boven wonder bleef de tiener verder ongedeerd.

Na een dollemansrit staat Max plotseling weer op straat. Zonder mobiele telefoon, pinpas en fiets. Die stolen de gijzelnemers. Het gaat gelukkig ‘maar’ om 250 euro. Dat valt nog wel mee. Ook de fiets en mobiele telefoon kunnen hem, achteraf gezien, zeker gestolen worden.

Keel dichtgeknepen

Nee, Bongers had het einde van een avondje ‘Klunen’ wel iets anders voorgesteld. Aanvankelijk dacht hij dat het om een grap van zijn vrienden ging, maar die gedachte verscheen al snel als sneeuw voor de zon.

,,Ik hoor ineens drie stappen achter mij en voel ineens iemands hand om mijn nek heen glijden,” vertelt Max voor de camera's van Hart van Nederland. ,,Hij kneep toen heel hard mijn keel dicht.”

Piepende banden

Vervolgens wordt de jonge rechtenstudent door twee onbekende mannen in een busje gesleurd en meegenomen. ,,Ik lag op mijn buik en heb denk ik nog nooit een auto zo lang zoveel toeren horen maken.”

De ontvoerders gaan er plankgas en met piepende banden vandoor. Ze houden hem een kwartier lang in een nekklem en bedreigen hem. Het wordt Max al snel duidelijk wat de overvallers willen: geld, en wel zo snel mogelijk. Uiteindelijk gaan ze ervandoor met zijn pinpas en ontfutselen zijn pincode.

Tekst gaat verder onder dit Facebook-bericht

Overlevingsmodus

Bij een pinautomaat verderop halen ze 250 euro van zijn rekening. De politie, die op Facebook spreekt van een ontvoering, stelt de camerabeelden van de geldautomaat veilig in de hoop meer te weten te komen over de daders.

Ter hoogte van de Philips de Goedestraat, aan de andere kant van Oss, wordt Max uiteindelijk langs de weg gedumpt. Hij heeft geen idee waar hij is, maar denkt aan Eindhoven of Den Bosch. ,,Er schieten duizend dingen door je hoofd. Dat je in elkaar geslagen kunt worden, of erger natuurlijk.”

Volgens een politiewoordvoerder schakelt Max ‘in de overlevingsmodus’. Hevig geschrokken belt de jonge Heeschenaar aan bij een buurtbewoner, die meteen de hulpdiensten inschakelde. ,,Ik was helemaal over de toeren toen de politie aankwam,” vertelt de student op televisie. “Heel erg geschrokken.”

Tekst gaat verder onder deze video

Onderzoek

De politie is een onderzoek begonnen naar de ontvoering. ,,Wij zijn voor ons onderzoek op zoek naar getuigen van dit misdrijf”, laat ze weten op Facebook. ,,Bij de ontvoering is een busje betrokken, merk en type onbekend. Een bijzonder kenmerk is wel dat het een ‘speciaal’ busje zou zijn. Niet een standaard busje met een schuifdeur, maar een busje met een zijdeur met scharnieren.”

De ouders van Max zijn ook hevig geschrokken en hebben op sociale media een oproep geplaatst in de hoop de overvallers te vinden. ,,We hopen camerabeelden of een ip-adres veilig te stellen”, zo laat vader Hans Bongers aan het Brabants Dagblad weten.