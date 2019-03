Osse tbs’er opnieuw aangeklaagd voor gebruik geweld

Twee gewonden na crash in Dieden: 45-kilomete­rau­to belandt in sloot op beruchte kruising

14:44 DIEDEN/OSS - Een 45-kilometerauto is zaterdagochtend in een sloot beland in Dieden, in de gemeente Oss. Dat gebeurde op de kruising van de Langestraat en de Galgenstaat. Twee personen raakten daarbij gewond.