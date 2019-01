Osse verslaafde dief (33) gaat naar een kliniek

Ravenstein blijft Lith nét voor; Oss, Berghem en Geffen groeien flink

7:52 RAVENSTEIN/LITH/OSS - Na jaren van krimp groeide Ravenstein in 2018 zowaar met dertig inwoners. Door de onverwachte plus blijft het vestingstadje Lith nog nét voor als de op drie na grootste kern van de gemeente Oss. Toch gaat de vlag in Ravenstein nog lang niet uit.