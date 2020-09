Osse violiste Iris van Nuland (18) in finale Prinses Christina Concours

Vanwege corona is de finale opgeknipt in drie delen en voor het eerst live te volgen via internet. Van woensdag 23 september tot en met vrijdag 25 september is er elke avond vanaf 20.00 uur een uitzending. Na afloop kan iedereen online stemmen voor de publieksprijs van die dag. Een professionele jury bepaalt wie er van alle 23 finalisten uiteindelijk in de prijzen vallen. Op zaterdag 26 september maakt Prinses Margriet om 20.00 uur de uitslag online bekend.