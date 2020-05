Osse vleermuizenkast op verkeerde plaats gezet

Het is een opvallende plek voor een vleermuiskast. Normaalgesproken nestelen vleermuizen zich op plekken in de luwte, in een holte van een boom bijvoorbeeld, niet op een open veldje vlak voor een appartementencomplex. Bovendien maakt het vleermuisonderkomen onderdeel uit van een bouwkundig onderzoek, voor het nieuwe crematorium Bossrijk, dat moet komen op de hoek van de Docfalaan en de Julianasingel.

Dat is ook precies waar de nestkast eigenlijk zou moeten horen, op het terrein van uitvaartcentrum Van Lith. Dáár moet onderzocht worden of er vleermuizen in het gebied huizen, en zo ja, welke soort. De gemeente laat weten dat de vleermuizenkast een dezer dagen verplaatst wordt. Of er zich al vleermuizen in genesteld hebben, is niet bekend.