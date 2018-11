Osse voetbalclub moet na 56 jaar verder zonder ‘Mister Margriet’

OSS - Voetbalvereniging Margriet is aangeslagen door het plotselinge overlijden van Jo de Valk (79). Alle elftallen van RKSV Margriet die dit weekeinde in actie komen beginnen hun wedstrijd met een minuut stilte, de eerste elftallen spelen met rouwbanden en in het clubhuis op sportpark Amsteleind ligt een condoleanceregister.

Niet voor niks is de nieuwe hoofdtribune van Margriet naar Jo de Valk vernoemd. De Valk was bijna zijn hele leven verstrengeld met de club. ,,In 1962 werd hij de eerste en enige hoofdsponsor van Margriet. Hij bleef het daarna nog twintig jaar, tot hij zijn schoonmaakbedrijf verkocht", weet Gerard van der Kroon. ,,Maar ook daarna bleef hij met raad en daad betrokken.”

In die dagen voetbalde Margriet nog aan de Heischeutstraat, vlak bij het bedrijf van Jo de Valk en bij de plek waar hij opgroeide. Anno 2018 heeft Margriet 1030 leden en aan de Amsteleindstraat de beschikking over een van de fraaiste sportcomplexen van Oss. ,,Jo de Valk heeft ook daaraan nadrukkelijk zijn bijdrage geleverd", weet Van der Kroon. ,,Jo was negen jaar lang voorzitter van Stichting Amsteleind Promotion. Deze stichting ondersteunt de voetbalvereniging op allerlei manieren. Nadat hij in 2008 aftrad, nam ik het roer over. Maar Jo ging door. Voor elke wedstrijd bezocht hij de spelers van het eerste elftal in de kleedkamer. Hij stimuleerde de voetballers en sprak zijn visie uit over het spel. Geen trainer die daar ooit over heeft geklaagd.”