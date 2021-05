Osse vrouw van 73 dement, straf voor 48 kilo hennep is nu ‘zinloos’

Herbouw Zionsburg in volle gang: ‘Als je dit geen leuk werk vindt, heb je het verkeerde vak gekozen’

3 mei SCHAIJK/VUGHT - Of het nu gaat om de bakstenen, de bijzondere ornamenten of gebogen vensters. Eén ding hebben ze gemeen: het is alles behalve recht toe recht aan werk aan. De herbouw van villa Zionsburg in Vught vraagt om aandacht en ambacht. ,,En is het een prachtig leerproject.”