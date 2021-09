Osse vrouwen doodsbang van man die hen mishandelde en verkrachtte

Een van de twee slachtoffers liet haar advocate, Mieke Geraerts, gisternacht nog weten dat ze de zitting niet durfde bij te wonen. Zij zou in 2018 in Oss door de man zijn verkracht, terwijl beiden onder invloed van drugs verkeerden. De man ontkent dat sprake was van dwang. ,,Wij hadden allebei crack gerookt, waardoor we geil werden", zei hij.