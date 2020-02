Osse 'weet niet meer' waarom ze met scootmobiel op jongetje inreed

Advocaat Martien R. zet vraagte­kens bij afluiste­ren Osse woonwagen­kamp

11:58 DEN BOSCH/OSS - Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Martien R., wil weten of de politie onder valse voorwendselen afluisterapparatuur heeft aangebracht in het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat in Oss. De afgeluisterde gesprekken in het woonwagenkampje zijn een belangrijke steunpilaar in het bewijs dat politie en justitie hebben verzameld tegen Martien R. en zijn familie.