Osse welvaart kwam meer door het spoor en door de haven dan door stadsrecht

Stille getuigenOSS - Onlangs verscheen de Historische Stadsatlas van Nederland. Een mooie gelegenheid voor de inwoners van de drie steden/stadjes in deze regio om te kijken welke plaats hun stad heeft gekregen tussen de blikvangers van grote culturele, economische en historische statuur. Een voorhoedepositie nemen ze niet in maar de inwoners van Megen, Ravenstein en Oss hoeven zich nergens voor te schamen.

De Stedenatlas is niet zomaar een boek met oude kaarten. De samenstellers hebben de steden op alle mogelijk manieren, en met prachtige illustraties, tegen het licht gehouden en zijn bovendien niet in de historie blijven steken. ‘De moderne stad’ van na 1945 wordt met alle grootstedelijke en eigentijdse problemen ruim voor het voetlicht gebracht.

En al hebben Megen, Ravenstein en Oss geen Vinex-, Vogelaar- en yuppenwijken en de Maasstadjes al helemaal geen grootstedelijke problematieken, het moet in dit opzicht aangenaam zijn te constateren wat ze missen. In het hoofdstuk ‘annexatiedrift’ hadden ze wellicht iets over de Osse expansiedrift willen lezen waartegen bijvoorbeeld Berghem zich zoveel jaren succesvol heeft verzet. In 1994 ging Berghem uiteindelijk ‘voor de bijl’ om met Megen bij Oss gevoegd te worden.

Volledig scherm Kadastrale kaart uit 1832 van het centrum van Oss binnen de stadsgracht. © John van Zuijlen

In één klap tien keer zo groot

Ravenstein trad in 2003 toe, de Lithse Maasdorpen werden in 2011 ingelijfd en met de toevoeging van Geffen in 2015 bereikte Oss zijn huidige omvang: een gemeente met ruim 92.000 inwoners en 22 kernen. De Stedenatlas zet Oss dan ook pontificaal in de lijst van 41 steden met meer dan 75.000 inwoners. Met dank aan de regio. Als Brabantse voorbeeld van expansiedrift wordt ‘het piepkleine stadje Eindhoven’ opgevoerd dat in 1920 door de toevoeging van vijf gemeenten rondom in één klap tien keer zo groot werd en uitgroeide tot de vijfde stad van ons land.

Er zijn in Nederland 159 steden die ooit, tussen de twaalfde en zestiende eeuw stadsrechten kregen. Op de 122e plaats staat Megen (1357), op nummer 133 prijkt Ravenstein (1380) en Oss komt met zijn stadrecht van 1399 op plaats 141. Die rangorde is van geen belang, de mogelijkheden die zo’n stadsrecht voor de stedelijke economie bood, des te meer. Daar hebben de grensstadjes Megen en Ravenstein niet veel aan gehad en Oss eigenlijk ook pas vanaf de negentiende eeuw. Door de handel, de markten en de op het agrarisch bedrijf gebaseerde margarine- en vleesindustrie werd Oss de bakermat van wereldconcerns als Unilever en AkzoNobel, waarmee Oss in het brede hoofdstuk over ‘de bedrijvige stad’ de plaats krijgt die het verdient.

Volledig scherm Middeleeuwse plattegrond van de stad Megen (stadsrecht 1357) die nog steeds het middeleeuwse stratenpatroon heeft. © John van Zuijlen

Volgende week Oss 622 jaar oud

Het is volgende week, op 14 oktober, 622 jaar geleden dat de ‘heerlijkheid Osch’ zich stad mocht noemen. Eeuwenlang is dat nauwelijks gevierd. Toen Jan Cunen vanaf 1923 het historisch besef deed ontwaken, kwamen er herdenkingen: in 1949 toen Oss 550 jaar stad was en in 1999 bij gelegenheid van het zesde eeuwfeest. Toen zag een historische publicatie het licht en werd er allerwegen nagedacht over de toekomst. Het Walkwartier heeft toen niemand kunnen bedenken.

Martin Berendse & Paul Brood, Historische Stadsatlas van Nederland, Zwolle (WBooks), 224 blz.