Osse werklozen scheppers van prachtige natuur

Enrico de Bil uit Oss, Nederlands kampioen ICT Beheer; Jeffrey Stuiver uit Oss beste stukadoor

13:17 OSS/VEGHEL - De 19-jarige Enrico de Bil uit Oss, leerling van ROC de Leijgraaf, behaalde in de vakwedstrijd voor ICT Beheer goud en mag zich een jaar lang Nederlands kampioen noemen. Hij deed mee aan de finales van de Skills Heroes in de RAI in Amsterdam tussen 20 en 22 maart. ROC de Leijgraaf was dit jaar met 14 studenten vertegenwoordigd.