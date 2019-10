Osse wethouder gaat uitdaging aan: een week leven van 50 euro

Slegtenhorst sprak de raad toe als lid van de Quiet Community die vorige week in Oss werd gesticht. Deze organisatie moet de grote armlastige gemeenschap een gezicht geven. ,,In de wijk Ruwaard, waar ik met veertienduizend anderen woon, leeft 52 procent van de mensen op de rand van armoede. In de Schadewijk is dat zelfs 59 procent. Zij leven veelal van een budget van 50 euro in de week. Om u te laten ervaren wat dat betekent, daag ik u uit om ook eens een week met uw hele gezin van zo'n bedrag te leven. En dan niet met een volle voorraadkast, want die hebben wij ook niet.”