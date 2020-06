Osse wietkweker moet winst terugbetalen: ruim 25.000 euro

De man liep begin vorig jaar tegen de lamp toen uit een zogeheten netmeting van Enexis bleek dat 'ergens' in de Van Speijkstraat in Oss veel stroom werd gebruikt, vermoedelijk door een hennepkwekerij.

Gesloten rolluiken

Bij inspectie in de buurt bleek een woning een onverzorgde tuin te hebben, de rolluiken gesloten en een camera op de schuur gericht. Reden voor de politie om daar te gaan kijken. In die schuur trof de politie vervolgens op 11 januari een professioneel ingerichte hennepkwekerij met 230 planten. ,,Die camera stond niet op de schuur gericht maar op een aanbouw van de woning. Die mag dus niet als bewijs worden gebruikt", probeerde advocate Annette Laeyendecker tevergeefs.

De man beweerde van niks te weten: hij was lange tijd in Turkije en Roemenië geweest. In die tijd woonden twee Roemeense mannen gratis in zijn huis, op voorwaarde dat ze de boel zouden schilderen. Buren verklaarden echter tegenover de politie dat ze de man bij de jaarwisseling en ook op 4 januari vorig jaar hadden gezien. Hij beweerde ook geen contact met de twee Roemenen te hebben gehad. Ze waren bij hem gekomen via zijn inmiddels overleden Roemeense vriendin.

Eerder veroordeeld

De politie trof in de schuur sporen aan van eerdere hennepoogsten. Bovendien was de man al eerder veroordeeld wegens het hebben van een kwekerij in zijn schuur. ,,Dat was geen kwekerij, maar een leeg hok", probeerde hij. Omdat de man destijds al een taakstraf had gehad, vond de officier van justitie nu dat er vier maanden celstraf moesten worden opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk. De rechter kwam uit op drie maanden voorwaardelijk, plus de ontnemingsvordering van 25.700 euro.