Osse zangeres Floortje Smit brengt tijdens Indië-herdenking ode aan grootmoeder

Smit had een bijzondere band met haar grootmoeder Lies. “Mijn oma is op Celebes geboren (nu Sulawesi). Tijdens de oorlog zat ze samen met haar zus en nichtjes in een Japans kamp. Onder barre omstandigheden ontfermde ze zich als 14-jarig meisje over drie kleine kinderen uit het kamp wiens moeder stervende was. Oma was getrouwd met een Nederlandse militair, die na de oorlog overleed aan een hartaanval. De moeder van haar overleden man bood aan om voor ze te zorgen. Oma is toen met haar 1-jarige dochter, de halfzus van mijn moeder, op de boot naar Nederland gestapt. Later hertrouwde ze met mijn opa. Ze vertelde regelmatig over haar tijd in Indonesië. We mogen nooit vergeten wat er in voormalig Nederlands-Indië is gebeurd en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.”