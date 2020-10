Osse Zangers wordt Osse Zangeressen tijdens bijzondere derde editie

Doorstart BrabantTa­lent: Sing, Swing & Act college begint in voorjaar

6 oktober OSS - Oss krijgt weer een opleiding voor talentvolle kinderen die willen zingen, dansen en of acteren. In juli vertrok de opleiding BrabantTalent, waar deze kinderen tot die tijd terecht konden, naar Uden. In april beginnen de eerste voorbereidende lessen, zodat volgend schooljaar de opleiding écht van start kan gaan.