Ossenaar (19) pleegt overval op tankstation om in de gevangenis te komen en rust te vinden

P., een jongen met forse psychische problemen, wilde ontsnappen uit de 'slechte situatie' in zijn ouderlijk huis en zocht 'de rust' van een gevangenis. Daarom pleegde hij op 17 juli dit jaar een gewapende overval op het Shell-tankstation in de Ruwaard in Oss. Met de gevoelens van de slachtoffers hield hij geen rekening. “Ik dacht alleen aan mijn eigen belang.” Wel dacht hij goed na over eventuele risico's. Het werd daarom geen overval met een vuurwapen, want stel dat hij iemand neer zou schieten...