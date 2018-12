Ossenaar (20) aangehouden in verband met steekpartij waardoor ‘noodtoestand’ werd aangekondigd

OSS - Een 20-jarige Ossenaar is zaterdag aangehouden op het politiebureau in Oss. Hij was daar door agenten ontboden omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij een steekpartij op 16 november op de Leeuwerikstraat . Daarbij raakten twee mensen gewond.

De politie geeft aan dat het onderzoek naar de steekpartij nog bezig is. Voorlopig is nog veel onduidelijk over wat zich daar heeft afgespeeld. De vandaag aangehouden verdachte kwam in beeld als mogelijk betrokkene en dus werd hij naar het politiebureau ontboden.

Twee slachtoffers

Het steekincident vond plaats om 15.40 uur op de Leeuwerikstraat. Twee mannen raakten gewond in de buurt van cafetaria De Leeuwerik. Een van hen was in zijn arm gestoken en bloedde hevig. Allebei de slachtoffers, Ossenaren van 27 en 29 jaar oud, moesten naar het ziekenhuis voor behandeling.

In de Schadewijk in Oss, waar de Leeuwerikstraat onder valt, geldt momenteel een vorm van noodtoestand, waarbij de politie mensen preventief mag fouilleren en auto's mag doorzoeken. Burgemeester Wobine Buijs noemde deze steekpartij als een van de aanleidingen voor haar besluit om deze maatregel in het leven te roepen.

De ‘noodtoestend’ geldt tot en met 6 januari.

