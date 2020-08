Ossenaar (22) is net behaalde rijbewijs na twee weken alweer kwijt

Oud-kroeg­baas Jo van Heeswijk uit Oss overleden

15 augustus OSS - Vroeger vanachter de tap en later vanaf zijn scooter gaf Jo, of Jo-ke zoals ze hem noemden, commentaar op Oss. Hij was altijd in de stad te vinden, iedereen groetend, overal een praatje makend, want Jo van Heeswijk kende half Oss en de halve stad kende hem. Afgelopen woensdag overleed de oud-kroegbaas van het huidige café Hei en Ikke.