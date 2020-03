Ossenaar (25) zonder rijbewijs moet auto inleveren na zes bekeuringen voor onverzekerd rijden

Jonge Ossenaar verkocht Lego bij de vleet, maar leverde de betaalde waar nooit

10:07 DEN BOSCH/OSS - Zijn moeder is vermoord en zijn vader heeft zichzelf van het leven beroofd. De 20-jarige Ossenaar die woensdagmorgen voor de rechter verscheen wegens veelvuldige oplichting via Marktplaats en Facebook heeft in zijn jonge leven te maken gehad met enorme mentale klappen. Daar vallen de problemen van zijn gedupeerde klanten bij in het niet.