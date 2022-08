Ossenaar (28) dreigt man te steken die hem aanspreekt op vernielen scooter

Kijken en tekenen zoals Jan Rothuizen: ‘Op straat gebeurt meer dan in je atelier’

OSS - Amsterdams beeldend kunstenaar Jan Rothuizen (1968) sluit zijn expositie in Museum Jan Cunen in Oss af met twee tekenwandelingen, een idee ontstaan in samenwerking met het museum. ,,De straat is mijn atelier.”

29 augustus