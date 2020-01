Ossenaar (28) met valse naam en zonder geldig rijbewijs opgepakt door politie

De gevaren van een uitzwenken­de ploeg: Osse scholieren worden met neus op de feiten gedrukt

6:02 OSS - Fietsers en landbouwvoertuigen vormen een gevaarlijke combinatie op de smalle polderwegen in Oss en omgeving. Elk jaar vallen er in Nederland een aantal doden en gewonden als gevolg van een ongeval met landbouwvoertuigen. In Oss en Bernheze willen ze daar een einde aan maken door scholieren, maar ook oudere mensen te laten ervaren hoe je als fietser moet omgaan met die enorme voertuigen.