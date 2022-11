Ossenaar (30) stak gevonden vuurwerkbom aan: auto de lucht in en zelf met brandwonden naar ziekenhuis

Snelweg A50 nacht afgesloten tussen de knooppun­ten Paalgraven en Bankhoef

OSS - De snelweg A50 is in de nacht van aanstaande maandag op dinsdag afgesloten tussen de knooppunten Paalgraven bij Oss en Bankhoef, nabij de afslag richting Nijmegen. De afsluiting is nodig vanwege diverse werkzaamheden aan de snelweg.

26 oktober