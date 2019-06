Ossenaar (31) mishandeld door drie jongens in 45 km auto in Geffen

Windpark Stijbeem­den: ‘Geen slagscha­duw voor omwonenden’

11:30 OSS - Alle woningen in de omgeving van het toekomstige windpark Stijbeemden worden gevrijwaard van slagschaduw van draaiende wieken. Die belofte doet projectontwikkelaar Renewable Factory tijdens twee inloopbijeenkomsten over het windpark in Berghem en Demen.