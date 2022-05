Ossenaar (32) krijgt celstraf en behandeling voor opslag en vervoer zwaar illegaal vuurwerk in Heesch

De verdachte reed op 13 december 2021 met een Citroën Berlingo door de Graafsebaan in Heesch. Agenten lieten hem stoppen vanwege zijn wilde rijgedrag. Ze zagen dat hij hoekend stuurde en met opvallend hoge snelheid over een drempel reed. De politiemensen namen een speekseltest af bij de Ossenaar: hij had cocaïne gebruikt.

Groot en levensbedreigend gevaar voor anderen

In de bestelauto stonden bruine dozen. Hierin zaten 2550 cobra’s. De enige reden dat de Ossenaar niet meer knalvuurwerk vervoerde, was zijn vrees dat mensen dan de dozen zouden zien liggen. De rechtbank rekende het hem ernstig aan dat hij een wagen bestuurde onder invloed van drugs, nota bene op een moment dat deze volgeladen was met levensgevaarlijk vuurwerk. Hij kreeg daarom ook een rij-ontzegging van 8 maanden. Het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf zat de man overigens al uit in voorarrest.

De politie doorzocht na de vondsten in de Berlingo, de woning van de toenmalige vriendin (31) van de Ossenaar. In haar schuur in de Bergstraat lagen nog eens 642 cobra’s en één 100.000-klapper. De verdachte was medeverantwoordelijk voor dit vuurwerk. De Ossenaar riep volgens de rechtbank een groot en levensbedreigend gevaar voor anderen in het leven: ,,Hij heeft zich daar niet om bekommerd.”

Ook straf voor Heesche vrouw

De Heesche vrouw stond dinsdag zelf voor de politierechter in Den Bosch. Zij stelde niets te hebben geweten van de dozen zwaar vuurwerk. De rechter geloofde haar niet en legde de Heesche een werkstraf op van 240 uur, naast een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. Eenzelfde straf kreeg een 19-jarige Ossenaar. Hij reed op 23 november 2021 met zwaar vuurwerk uit de schuur in Heesch, naar Eindhoven. De jongste verdachte vertelde dat hij indertijd niet goed had nagedacht over het gevaar van het knalvuurwerk: ,,Ik heb zelfs gerookt in de auto.”