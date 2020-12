Ossenaar (36) krijgt hogere celstraf voor ‘onverhoedse aanval’ op urinerend slachtoffer

Reden voor geweld is onbekend

De straf voor het incident, dat plaatsvond op 17 augustus 2019, was hoger dan de 3 maanden celstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, die de politierechter in eerste instantie oplegde. De verdachte was zelf in hoger beroep gegaan. De reden voor het ‘explosief geweld’ was volgens het Hof onbekend gebleven’ Er was eerder die avond een confrontatie geweest met de vriendengroep van het slachtoffer, maar die was daar zelf niet bij betrokken. De Ossenaar was vlak voor hij de andere man aanviel zelf ook ‘rustig’.