Ossenaar (56) die Kamerlid René Peters bedreigde op Facebook, krijgt 60 uur werkstraf

Snelheids­dui­vel zonder rijbewijs aangehou­den in Oss, boete ruim 1000 euro

25 maart OSS - De politie heeft donderdagavond een man aangehouden in Oss die bijna 50 kilometer per uur te hard reed op de John F. Kennedybaan. De snelheidsduivel reed 128 kilometer per uur, waar maximaal 80 is toegestaan.