Ossenaar (56) maakte ruim 1300 euro buit bij één winkeldiefstal in Uden

Al tien jaar niet met politie in aanraking gekomen

De verdachte was niet aanwezig bij zijn eigen rechtszaak in Den Bosch. De Ossenaar was al zeker tien jaar niet meer met de politie in aanraking gekomen. Zijn advocaat sprak over ‘verdrietige relationele omstandigheden’, waar de man niet uit leek te komen. Met de bewindvoerder was bovendien er ‘altijd gedoe en strijd’. Die gaf hem maar een paar tientjes per week. Daar kon de man zijn drugs niet van betalen.

Diefstal van fiets tijdens kermis

De Ossenaar bekende ook de diefstal van een Cortina-fiets tijdens de Udense kermis in 2019. ,,Die fiets zag er mooi uit en ik had natuurlijk geld nodig”, verklaarde hij bij zijn arrestatie. Hij probeerde het ding te verkopen via Marktplaats.

Afgelopen mei zagen agenten de Ossenaar samen met een vriend rijden op een snorfiets, die eerder was gestolen in Nijmegen. Beide mannen verklaarden dat ze het ding hadden gevonden in de bosjes bij de bushalte in Veghel. Ze ‘wilden hem afgeven bij de politie’. Overigens reden ze die dag niet in de richting van het politiebureau.

De rechter zag dit als een ‘verduistering’. Ze veroordeelde de Ossenaar ook voor de diefstal van een koffiezetapparaat bij de Blokker en de heling van een fiets.