Ossenaar bestraft voor mishandelen vriendin

De Ossenaar mishandelde zijn vriendin in Berghem op 8 oktober vorig jaar door haar tegen een kozijn te duwen. ,,We waren een tijdje uit elkaar", vertelde de verdachte tegen politierechter P. Appelhof in Den Bosch. ,,Ik ging die dag daarom een paar spullen bij haar ophalen." Hij pakte zijn tassen en wilde naar de uitgang lopen. ,,Ze wilde me niet weg laten gaan en blokkeerde de deur." Daarop zouden ze 'aan elkaar hebben getrokken'. ,,Ik ben zelf ook gevallen op de trap”, verklaarde de man tijdens de rechtszitting.



Het slachtoffer vertelde dat de man haar een harde duw had gegeven. Een politie-agent zag later dat ze hier ook een wondje door had opgelopen. De rechter zag daarom genoeg bewijs voor de mishandeling. De Ossenaar vertelde zelf overigens dat het stel hun ruzie inmiddels weer had bijgelegd.