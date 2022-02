Ossenaar blijft ontkennen dat hij betrokken was bij ‘mensonterend’ misbruik meisje (14) in zijn woning

Hoe sober ook, bedden in belasting­kan­toor liggen elke avond vol: ‘Iedereen kan in deze situatie belanden’

OSS - Bijna elke nacht zijn de tien bedden voor daklozen in het oude belastingkantoor bezet. Want daar is het warm, droog en is de wifi supersnel. Een kijkje achter de schermen bij de tijdelijke opvang aan de Osse Raadhuislaan.

