Ossenaar die valse moordbekentenis deed, nu opgepakt bij Operatie Alfa

Zwijsen en Fioretti College in de ‘prijzen’: allebei het predicaat excellent; ook feest bij Kentalis in Oss

15:02 VEGHEL/OSS - Feest op het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel. Beide middelbare scholen hebben samen met zo’n dertig andere middelbare scholen in Nederland het predicaat ‘excellent’ van het ministerie van Onderwijs ontvangen. Dat krijgen ze voor bepaalde onderdelen van de school. Ze mogen de in de wacht gesleepte titel drie jaar voeren. Ook Kentalis Compas College in Oss ‘viel in de prijzen’.