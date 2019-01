Ossenaar en Megenaar verkochten cocaïne aan undercoveragent

Quote Het was slechts een vrienden­dienst. Ik was niet zijn compagnon of zo 37-jarige Megense verdachte De Megenaar was op 15 maart 2018 in het huis van de Ossenaar. "Zijn telefoon ging en ik heb die opgenomen", zei de verdachte. De undercoveragent vroeg of hij drugs kon kopen.

De Megenaar wilde hem wel helpen. "Ik wist waar het spul lag en gaf hem dat. Ik kreeg vijftig euro van die koper. Die heb ik afgegeven. Het was slechts een vriendendienst. Ik was niet zijn compagnon of zo."

Verbaasd

De undercoveragent was ook verbaasd dat hij de Megenaar aan de lijn kreeg. Hij had namelijk een onderzoek opgezet naar de Ossenaar. Er waren anonieme tips over deze verdachte binnengekomen, waarna politiemensen gingen 'posten' bij zijn woning. Ze zagen veel 'korte bezoekjes'. De verdachte had daarbij veelvuldig telefonisch contact met een zeer groot aantal mensen. Het lukte de agenten echter niet om de man op heterdaad te betrappen. De politieman besloot de Ossenaar daarom zelf te benaderen. Hij kocht al twee keer eerder bij de verdachte, voor hij op de Megenaar stuitte.

Het Openbaar Ministerie vond dat de Ossenaar veroordeeld moest worden voor langdurig dealen. De rechter bestrafte de man slechts voor een korte dealperiode, in maart 2018. Zij was er weliswaar ook van overtuigd dat de hoofdverdachte lange tijd in drugs handelde, maar vond dat het harde bewijs hiervoor ontbrak.

Megenaar nog in proeftijd