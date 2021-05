Ossenaar genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs, Berghems model dingt ook mee

,,De vreugde die ik ervaarde bij het opgroeien van mijn kleinkind was mijn motivatie om een fase daarin vast te leggen in marmer”, zegt Herman Benschop over zijn inzending voor De Nederlandse Portretprijs. Het maken van een beeld was niet alleen tijdrovend, maar ook spannend. Want, zegt Benschop: ,,Eraf is eraf.” Zo gaat dat met beeldhouwen.